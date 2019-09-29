Лондон, , 07:14 — REGNUM «Британский танкер Stena Impero окончательно покинул в минувшую пятницу, 27 сентября, иранский порт Бендер-Аббас, где оставался под арестом с июля этого года за предполагаемые опасные маневры в Ормузском проливе», — сообщает испанское издание ABC со ссылкой на информацию Морской и портовой организации Ирана.

«Судно находится в движении», — подтвердил Эрик Ханелл, генеральный директор Stena Bulk — предприятия, которому принадлежит Stena Impero. «Мы предоставим больше информации, когда оно достигнет международных вод», — добавил он.

Иранские власти объяснили, что, вопреки отбытию танкера, дело, заведенное против Stena Impero в суде за допущенные «нарушения морского права», по-прежнему открыто. Британский танкер был задержан 19 июля Революционной гвардией Ирана в Ормузском проливе — через две недели после того, как Гибралтар остановил большой танкер с грузом иранской нефти, подозревая, что он направляется в Сирию.