Киев, , 06:40 — REGNUM Об усилении позиции России на международной арене и как следствие изменении позиций западных политиков по вопросу конфликта на юго-востоке Украины заявил в эфире UkrLife. TV директор Института внешней политики Академии дипломатии при МИД Украины Григорий Перепелица.

«Произошла кардинальная смена баланса сил в международной среде: ослабление Запада и усиление России. И эта тенденция набирает обороты, — заявил эксперт. — Гибридная война, которую ведет Путин против Запада, она имеет успех».

США напротив утрачивают свои позиции, и на их место приходит Россия. Так, в последние годы Вашингтон потерял влияние в таком важном регионе как Ближний Восток. А Россия, уверен Перепелица, уже осваивается в Центральной Америке, благодаря поддержке венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Запад абсолютно на 180 градусов поменял свою позицию на счет Украины и украинско-российской войны. Теперь он на стороне России», — выразил уверенность украинский эксперт. По его мнению, западные политики намерены вынудить Украину принять план Штайнмайера и на этом закрыть вопрос войны в Донбассе.

Из-за «панического» страха Европы перед стратегическим союзом с Китаем, ЕС намерен снять все санкции с Москвы и заручится ее поддержкой.

На этом фоне новая украинская власть демонстрирует некоторую растерянность. Несмотря на декларацию президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе, пока никому не известно, в чем состоит план украинского лидера по решению конфликта на юго-востоке страны, отметил Перепелица.