Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Прогресса в урегулировании карабахского конфликта нет на протяжении года, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 28 сентября в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта, несмотря на прямые контакты лидеров двух государств и встречи глав МИД в течение последних двух лет», — сказал Мамедъяров.

Глава азербайджанского МИД считает, что причина этого — в отсутствии «искренней заинтересованности у руководства Армении в мирном урегулировании».

Мамедъяров отметил настрой азербайджанской стороны на скорое политическое урегулирование конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова к диалогу для мирного урегулирования карабахского конфликта.

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