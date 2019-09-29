Брюссель, , 04:54 — REGNUM Противостояния между государствами в современном мире разворачиваются в киберпространстве, торговых отношениях, экономике и других областях, оружием в этих новых войнах становятся санкции, пошлины и кибератаки. Об этом заявил преемник Федерики Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, сообщает 28 сентября РИА Новости со ссылкой на опубликованные на сайте Европарламента письменные ответы кандидата.

По мнению претендента на пост главы европейской дипломатии, классические войны со столкновениями войск на поле боя уходят в прошлое. В современном мире разворачиваются сложные геополитические конфликты, в различных областях взаимодействия стран. В новых война соперники применяют новое оружие: санкции, кибератаки, девальвация валют и принудительная передача технологий.

Напомним, кандидатура Борреля, являющегося на данный момент министром иностранных дел Испании, согласована лидерами ЕС. Политик может занять место Могерини в октябре после истечения ее полномочий. Для этого Боррелю понадобиться одобрение Евпропарламента.