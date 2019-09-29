Дамаск, , 04:05 — REGNUM Восемь боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены на севере Ирака в результате авиаудара самолетом международной коалиции во главе с США 28 сентября, сообщает «Синьхуа».

По информации иракских военных, самолет коалиции провел операцию по поиску исламистских боевиков в пустынном районе к западу от столицы провинции Тикрит.

В ходе операции были обстреляны позиции боевиков. Также было разрушено укрытие, три пикапа и грузовик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в ходе авиаударов было ликвидировано более десяти боевиков в районе ливийского города Мурзук.