Вашингтон, , 03:47 — REGNUM В адрес президента США выдвинуты нелепые обвинения после того, как ему приписали выдуманные слова. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сообщил 28 сентября подписчикам в Twitter.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трампа, его реальный разговор с президентом Украины отличается от того, о чем было написано в жалобе осведомителя, который на самом деле ничего не знал о содержании разговора лидеров двух стран.

Действия осведомителя президент США сравнил с тем, как сенатор Адам Шифф вложил в уста Трампа «выдуманные и искаженные слова» в его разговор с президентом Украины. «Затем он смело зачитал эти слова конгрессу и миллионам людей», — напомнил американский лидер, вновь призвав Шиффа уйти из конгресса

Напомним, демократы в США пытаются провести процедуру импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Основанием стало якобы попытка использования властного ресурса в политической борьбе. Американский лидер якобы просил президента Украины Владимира Зеленского завести уголовное дело на своего соперника на грядущих выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена.