Донецк, , 02:33 — REGNUM Поселок Александровка обстрелян украинскими военными в нарушении договоренностей по перемирию. Об этом 29 сентября сообщает Донецкое агентство новостей.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) представительство Донецкой народной республики сообщило об обстреле населенного пункта Александровка.

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка. В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь», — говорится в сообщении СЦКК.

На настоящий момент сообщается о повреждении обстрелами крыши и стен жилого дома.

В начале сентября Глава администрации подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявлял о том, что «каждый день украинская армия выжигает по два-три дома».

Напомним, 17 июля члены контрольной группы по Донбассу утвердили очередное бессрочное перемирие действие которого началось с 21-го июля.