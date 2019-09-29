Мехико, , 01:35 — REGNUM Распространение идей расового превосходства, а также применение экономических блокад со стороны США беспокоит правительство Мексики. Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

В ходе своего выступления на дебатах в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Марсело Эбрард призвал мировое сообщество сплотиться перед угрозой распространения расизма.

«Мы должны осознать, что идеи о превосходстве белой расы, замены одних цивилизаций на другие уже тесно связаны самым очевидным образом <…>, и поэтому мы должны объединить усилия, чтобы противостоять им», — заявил Эбрард.

В этой связи Эбрард напомнил, как 3 августа в торговом центра Эль-Пасо (штат Техас) белый мужчина открыл стрельбу в результате которой погибло 22 человека (8 из них были мексиканцы) и еще 20 были ранены. Убийца признался полиции, что целью стрельбы были мексиканцы.

В своей речи Эбрард выступил против практики «торгово-экономических эмбарго» со стороны США.

«В Латинской Америке и странах Карибского бассейна Мексика выступает против мер, подобных блокаде Кубы, или введения санкций в отношении государств», — сказал Марсело Эбрард.

Напомним, на прошедшей в прошлом году Генеральной Ассамблеи ООН президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал снять эмбарго против Гаваны.