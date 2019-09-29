Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Крупнейшая на данный момент группировка иностранных боевиков находится в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем 28 сентября, сообщает SANA.

«Всем известно, что в Идлибе сейчас находится самое многочисленное в мире сборище иностранных террористов», — сказал министр иностранных дел Сирии.

Эту информацию, по словам главы сирийского МИД, подтверждают и специализированные комитеты Совета Безопасности ООН.

Муаллем рассказал, что боевики обстреливают близлежащие жилые кварталы, применяя ракеты и минометы, используют мирных жителей в качестве живого щита.

При этом боевики не позволяют местным жителям покинуть район через гуманитарный коридор, подчеркнул Муаллем.

По словам дипломата, правительство Сирии участвует в инициативах, направленных на урегулирование ситуации в Идлибе, прекращало военные действия, но Турция, в свою очередь, не выполнила свои обязательства и предоставила террористам все виды поддержки.

«Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяла под контроль 90% Идлиба, а турецкие наблюдательные пункты в Сирии используются для поддержки этих террористов», — сказал Муаллем.

Напомним, ранее, 16 сентября, президент России Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции заявил, что в последнее время в Идлибе увеличилась активность террористических группировок. В связи с этим он призвал сообща предпринять шаги для полного устранения исходящей из Идлиба угрозы.