Ереван, , 00:40 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках проходящих в Республике Армения с 24 сентября по 5 октября стратегических учений в сопровождении министра обороны Давида Тонояна, министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна посетил резервный полигон, где проходят учения военной подготовки.

Никол Пашинян наблюдает за ходом учений primeminister.am

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, премьер-министр осмотрел палаточный лагерь полигонда, ознакомился с условиями проживания и питания резерва. Никол Пашинян проследил за тренировками, посмотрел эпизоды применения оружия боевой готовности и оснащенности военной техникой.

Обращаясь к участникам учений, премьер-министр отметил, что в течение всего 24 часов в Республике Армения была сформирована эквивалентная действующей армии еще одна армия, то есть численность наших Вооруженных сил удвоилась.

«В эти дни в Республике Армения проходят учения беспрецедентного в истории нашей республики масштаба. Какова практическая цель этих учений и почему они проводятся? Их практическая цель — оценить не только эффективность наших Вооруженных Сил, но и уровень боеготовности нашего общества в целом. Учения проводятся уже в течение 4 дней, и мы можем констатировать, что их результаты более чем удовлетворительные».