Ереван, 29 сентября 2019, 00:40 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках проходящих в Республике Армения с 24 сентября по 5 октября стратегических учений в сопровождении министра обороны Давида Тонояна, министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна посетил резервный полигон, где проходят учения военной подготовки.

Никол Пашинян наблюдает за ходом учений
Никол Пашинян наблюдает за ходом учений
primeminister.am

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, премьер-министр осмотрел палаточный лагерь полигонда, ознакомился с условиями проживания и питания резерва. Никол Пашинян проследил за тренировками, посмотрел эпизоды применения оружия боевой готовности и оснащенности военной техникой.

Обращаясь к участникам учений, премьер-министр отметил, что в течение всего 24 часов в Республике Армения была сформирована эквивалентная действующей армии еще одна армия, то есть численность наших Вооруженных сил удвоилась.

«В эти дни в Республике Армения проходят учения беспрецедентного в истории нашей республики масштаба. Какова практическая цель этих учений и почему они проводятся? Их практическая цель — оценить не только эффективность наших Вооруженных Сил, но и уровень боеготовности нашего общества в целом. Учения проводятся уже в течение 4 дней, и мы можем констатировать, что их результаты более чем удовлетворительные».