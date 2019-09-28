Москва, , 23:06 — REGNUM Гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России, задержали с поличным при совершении противозаконных действий, об этом было заявлено открыто, об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Twitter.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«А вот доказательств вины Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Владимира Бута и многих других россиян, которые находятся в заключении в США под надуманными предлогами, американская сторона так и не предоставила», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Уилан был задержан в конце 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже против России. В одном из отелей, где остановился Уилан, ему был передан секретный список сотрудников одной из российских спецслужб. Спустя пять минут после передачи он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования дела было установлено, что помимо американского гражданства, Уилан также является подданным Великобритании и гражданином Ирландии и Канады. В тюрьме Уилана посетил посол США в Москве Джон Хантсман. Своей вины Уилан не признаёт. По российским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Хантсман записал видеообращение, в котором заявил о якобы отсутствии доказательств противоправных действий Пола Уилана.

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