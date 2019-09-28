Тбилиси, , 21:31 — REGNUM Первый заместитель командующего вооруженными силами Грузии бригадный генерал Николоз Джанджгава займет пост заместителя начальника штаба по безопасности (НАТО DCOS Security Assistance) в командовании миссии НАТО «Твердая поддержка» в Афганистане. Об этом 27 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Ираклий Гарибашвили и Николоз Джанджгава Gov.ge

Николоз Джанджгава прослужит на данном посту один год.

Перед отъездом в Афганистан бригадный генерал Николоз Джанджгава встретился с министром обороны Грузии. На встрече присутствовал командующий вооруженными силами Грузии генерал-лейтенант Владимир Чачибая.

Представитель Грузии впервые займет высокий пост в командовании миссии НАТО в Афганистане, которое состоит из представителей высшего офицерского состава стран-членов НАТО.