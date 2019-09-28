Тбилиси, , 20:09 — REGNUM Решение российских властей о восстановлении авиасообщения с Грузией будет воспринято Тбилиси как шаг в правильном направлении. Об этом в беседе с ТАСС 27 сентября сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Зураб Абашидзе © ИА Новости-Грузия

Абашидзе отметил, что ранее авиасообщение было прервано по решению российской стороны. «Если российская сторона примет решение о восстановлении регулярного авиасообщения, то мы это будем считать шагом в правильном направлении», — указал представитель главы правительства Грузии.

Как сообщалоИА REGNUM, 25 сентября министр иностранных дел РоссииСергей Лавровв интервью газете «Коммерсантъ» заметил, чтосчитает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.

28 сентября грузинская авиакомпания Georgian Airways также выступила за возобновление полетов.

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