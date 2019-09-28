Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Курт Волкер, бывший до вчерашнего дня специальным представителем Соединенных Штатов по Украине, ушел в отставку в минувшую пятницу, 27 сентября, после того, как его упомянули в связи со скандалом, вызванным телефонным разговором американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на местные СМИ.

Отставка Волкера, хотя она и не получила официального объяснения, стала первым последствием «украинского скандала», побудившего демократическую оппозицию инициировать процедуры, необходимые для начала политического суда над Трампом в Конгрессе США. Демократы из Палаты представителей, которые занимаются делом по отстранению действующего президента, по факту сообщили, что собираются вызвать Волкера для дачи показаний на следующей неделе.

Волкер был упомянут в жалобе сотрудника разведки по поводу телефонного разговора между Трампом и Зеленским (стенограмма которого была опубликована в четверг). По информации осведомителя, спецпредставитель по Украине был одним из американских должностных лиц, которым поручили «уменьшить ущерб» для Киева и помочь разобраться в отношениях с Трампом и его личным адвокатом, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, считающимся «центральной фигурой» в заговоре.