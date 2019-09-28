Гонконг, Китай, , 19:58 — REGNUM 1967 год тоже был бурным для Гонконга — с уличными маршами, всеобщими забастовками, атаками на общественный транспорт и столкновениями с полицией, пишет испанское издание El Mundo. Десятки тысяч студентов участвовали в народных выступлениях. Многие помогали повсеместно распространять большие плакаты с лозунгами, которые можно рассматривать как предшественников нынешних «стен Леннона».

В те дни оппозиционеры имели обыкновения собираться на «летучие собрания», как они их называли, которые распускались при появлении патрульных. Практически ту же тактику использует гонконгская молодежь и сейчас, вдохновляясь девизом Брюса Ли «будь как вода». Кроме того, как раньше, так и теперь протестующие сформировали специальные отряды для конфронтации — прежде известные как «боевые группы», в наше время они называются «теми, кто в первом ряду».

Большая часть протестов сегодня проходит по старому сценарию: Норт-Пойнт, Гарден-роуд, Монг-кок или Коулун. «Фактически, если бы историю можно было клонировать, то народные восстания в Гонконге 1967 и 2019 годов имеют столько общего, что они могли бы казаться простой копией одного и того же сюжета, но с колоссальным различием: в первом случае главную роль играли маоистские активисты, поддерживаемые Пекином. Теперь все наоборот», — отмечает El Mundo. Коммунистическая партия Китая даже переняла риторику колониальных властей 1967 года, называя организаторов митингов террористами.