Тбилиси, , 19:30 — REGNUM Организатором встречи глав МИД Грузии и России в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН выступила швейцарская сторона. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Грузии.

Флаг Грузии

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с Залкалиани состоялась по просьбе грузинской стороны.

«Все три стороны — участницы распространили свою информацию об указанной встрече, где отмечено, что переговоры министров иностранных дел Грузии и России в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоялась при организации Швейцарской Конфедерации. Все остальное является инсинуацией по теме», — отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, как сообщалоИА REGNUM, встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани впервые с 2008 года, когда Грузия разорвала отношения с Россией из-за признания последней Южной Осетии и Абхазии, состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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