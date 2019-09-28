Тбилиси, 28 сентября 2019, 19:30 — REGNUM Организатором встречи глав МИД Грузии и России в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН выступила швейцарская сторона. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Грузии.

Флаг Грузии
Флаг Грузии

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с Залкалиани состоялась по просьбе грузинской стороны.

«Все три стороны — участницы распространили свою информацию об указанной встрече, где отмечено, что переговоры министров иностранных дел Грузии и России в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоялась при организации Швейцарской Конфедерации. Все остальное является инсинуацией по теме», — отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, как сообщалоИА REGNUM, встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани впервые с 2008 года, когда Грузия разорвала отношения с Россией из-за признания последней Южной Осетии и Абхазии, состоялась 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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