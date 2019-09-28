28 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Оснащение уже стоящих на вооружении подвижных и стационарных береговых ракетных комплексов «Бастион» перспективной противокорабельной крылатой ракетой «Оникс-М» с увеличенной дальностью полёта переводит их в разряд ракетных комплексов меньшей дальности наземного базирования.

Владимир Васильев, , 19:23 — REGNUM На днях в российских СМИ появилась информация о новом варианте крылатой противокорабельной ракеты морского базирования «Оникс». Речь идёт об «Оникс-М», дальность поражения которой увеличена до 800 километров. Сообщается также, что повышена и точность нового боеприпаса.

Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» Mil.ru

Разработчиком ракеты является военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения», входящая в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Испытания «Оникс-М» запланировано провести в ближайшие два месяца.

«Оникс-М» может поражать цели на море и на суше. Ракета оборудована новым комплексом защиты от воздействия средств РЭБ противника. Боевая часть «Оникса-М» может быть в обычном или ядерном исполнении.

Конструкторы ракеты смогли создать усовершенствованную ракету с теми же массо-габаритными характеристиками, что и «Оникс». Таким образом, нет необходимости под «Оникс-М» создавать или дорабатывать пусковую установку. Это серьёзно упрощает принятие данной системы на вооружение.

Разработка ракетного комплекса «Оникс» началась ещё на рубеже 1980-х годов. Данная ПКР оставила далеко позади все существующие мировые аналоги. Она обладает высокой сверхзвуковой скоростью на всех участках полета, набором гибких траекторий, высокой помехозащищенностью, полной автономностью боевого применения.

По степени универсализации этому ракетному комплексу нет равных. Универсальность по носителям и типам старта (подводный/надводный, наклонный/вертикальный) позволяет размещать его на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолётах и береговых подвижных и стационарных пусковых установках.

На вооружении ВС РФ стоят подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и стационарный береговой ракетный комплекс «Бастион-С», оснащённые ракетами «Оникс».

По данным производителя, предельная дальность стрельбы «Ониксом» в экспортном варианте (ракета «Яхонт») на сегодняшний день составляет от 120 до 300 километров в зависимости от высоты полёта ракеты. На экспорт оружие часто идёт со сниженными боевыми характеристиками. По данным из разных открытых источников, дальность полёта П-800 «Оникс», которая поставляется в ВС РФ, может достигать 500−600 километров.

Возьмём за основу информацию, которую сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу после применения берегового ракетного комплекса «Бастион» по позициям сирийских боевиков в 2016 году. Министр сказал: «На сегодняшний день мы этими комплексами в состоянии поразить как морские, так и наземные цели. На расстоянии 350 километров на море и почти 450 километров на земле».

Получается, что в данном случае речь идёт об оперативно-тактическом ракетном комплексе (ОТРК), виде ракетного вооружения, предназначенного для поражения целей противника на оперативную глубину относительно линии фронта до 500 километров. Такой комплекс является промежуточной ступенью между тактическими (реактивными системами залпового огня) и стратегическими ракетными вооружениями (баллистическими и крылатыми ракетами меньшей дальности).

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действовавший между СССР-Россией и США с 1987 года по 2 августа 2019 года, определяет, что ракетами меньшей дальности являются ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров, ракетами средней дальности — ракеты с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров.

После оснащения подвижных и стационарных береговых ракетных комплексов «Бастион» перспективной крылатой противокорабельной ракетой «Оникс-М» с дальностью полёта до 800 километров Россия получает в их лице комплексы крылатых ракет меньшей дальности наземного базирования.

Таким образом, по ракетам меньшей дальности наземного базирования у России фактически уже есть готовый симметричный ответ Соединённым Штатам в связи с их выходом из ДРСМД. По данному типу ракет Москва располагает и другими потенциальными возможностями, которые не потребуют больших затрат. Например, ещё один вариант симметричного ответа Вашингтону может быть получен за счёт увеличения дальности полёта ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».