Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Власти США ограничили доступ к записям переговоров президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, об этом 27 сентября сообщает The Washington Post.

Вероятной причиной подобного решения стали слова главы Белого дома по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатов в 2016 году.

Трамп подчеркнул, что данный факт его не беспокоит, так как США делают «то же самое в других странах».

Ограничение было наложено на запись беседы Трампа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоявшейся в мае 2017 года. Во время переговоров Трамп выразил сожаление относительно невозможности установления более тесных контактов с Россией, ввиду действий СМИ в США.

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