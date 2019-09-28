Киев, , 17:46 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался относительно вероятной отставки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера, об этом 28 сентября сообщает издание «112 Украина».

Политик отметил, что если информация подтвердится, то это станет результатом непрофессионализма Уолкера, а также его вредоносной политики в отношении Украины.

«Он не только занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей России, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», — отметил Медведчук.

Напомним, ряд СМИ опубликовали информацию, сославшись на неназванный источник, о том, что спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер подал в отставку.

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