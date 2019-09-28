Анкара, , 17:22 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу продать зенитно-ракетный комплекс Patriot, об этом 27 сентября сообщает Reuters.

Также издание отмечает, что Эрдоган изъявил желание закупить американские истребители F-35 на что получил ответ от главы Белого дома — стороны должны совместно проработать данный вопрос.

Напомним, противоречия между Турцией и Соединенными Штатами в вопросе закупки истребителей, а также ЗРК Patriot вызвано тем, что Анкара закупила у России системы С-400.

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