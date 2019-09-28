Кишинёв, , 15:30 — REGNUM МИД Молдавии прокомментировал выступление президента республики Игоря Додона на заседании Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Как передает ИА REGNUM, в молдавском внешнеполитическом ведомстве недовольны, что Додон прямо не потребовал «полного и безоговорочного» вывода российских войск из Приднестровья.

В ведомстве считают это «неуравновешенным подходом к внешней политике». «МИД настаивал и будет настаивать на полном и безусловном выводе российских войск с территории Молдавии», — заявили в молдавском МИД.

Так также полагают, что вывод российских войск и вооружения из ПМР «станет свидетельством уважения статуса нейтралитета и территориальной целостсности страны».

Напомним, Додон на Генассамблее ООН призвал ведущие мировые державы прийти к геополитическому консенсусу вокруг Молдавии, признав ее постоянный нейтралитет.

Это, по его словам, помогло бы урегулированию молдавско-приднестровского конфликта и соответственно сделало бы излишним военное присутствие России в ПМР.

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