Киев, , 15:19 — REGNUM Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что отставка специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера — это тревожная новость. Об этом Порошенко написал сегодня, 28 сентября, на своей странице в Facebook.

«Тревожная новость из Вашингтона — в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине», — пишет Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что Волкер очень много сделал для Украины и способствовал укреплению стратегического партнерства США и Украины.

Особо Порошенко отметил роль Волкера в твердом противодействии «российской агрессии».

«С Куртом нам всем на Украине чувствовалось увереннее ‑ и по вопросу мирного урегулирования, и в прогрессе на пути реформ, и по поводу роли США», — написал бывший президент.

Порошенко считает. что замену Волкеру найти будет очень сложно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ со ссылкой сразу на несколько источников дали информацию о том, что Волкер уже подал в отставку. Указывается, что отставка может быть связана с публикацией текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся телефонного разговора президент США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.