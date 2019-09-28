Рига, , 14:22 — REGNUM Депутат Евросоюзного парламента, дважды министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что латышские легионеры Waffen SS являются гордостью современной Латвии, и призвал чтить их память.

«Легионеры Ваффен СС — гордость латышского народа и государства. Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии», — сказал Пабрикс.

Он также подчеркнул, что Латвия никому не должна «позволять глумиться» над памятью латышских нацистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латышский легион СС был создан был создан командование Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны на территории оккупированной Латвийской ССР из двух гренадерских дивизий.

В марте 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер издал уточняющий указ, согласно которому, понятие «латышский легион» распространяется на всех латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.

Подразделения латышских нацистов вступили в бой с Красной армией 16 марта 1944 года в районе реки Великой у города Остров Псковской области. В Латвии этот день отмечается как день легионеров Ваффен СС.