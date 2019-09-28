Стамбул, Турция, , 12:47 — REGNUM В Стамбуле сегодня, 28 сентября, турецкая Республиканская народная партия проводит международную конференцию по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Открывая конференцию лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу подтвердил, что в сирийской провинции Идлиб находятся тысячи боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Кылычдароглу Турция всегда боролась с терроризмом и будет продолжать это делать в том числе на территории Сирии. Однако политик подчеркнул, что его партия считает целесообразным установить контакт с правительством Башара Асада для большей эффективности этой борьбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сирийского конфликта турецкие власти встали на сторону террористических группировок и пытались способствовать свержению Асада и расчленению Сирии. Однако после того, как в конфликт вмешалась Россия, чаша весов склонилась на сторону Асада и теперь в Турции все чаще звучат призывы попытаться нормализовать отношения с Дамаском.

Республиканская народная партия — это главная на сегодня оппозиционная партия Турции.