Киев, , 12:14 — REGNUM Главной причиной отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка является конфликт в украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

По неподтверждённым данным, олигарха Коломойского не устроил подход Данилюка к вопросу дальнейшей судьбы Приватбанка.

Напомним, что Приватбанк принадлежал Игорю Коломойскому и занимал лидирующие позиции на Украине. Однако после государственного переворота на Украине и начала войны в Донбассе у банка начались финансовые проблемы и его пришлось приватизировать.

Однако теперь, когда Коломойский смог вернуться на Украину, он намерен вернуть себе Приватбанк в собственность.

Но секретарь СНБО Данилюк заявил Коломойскому, что «все должно быть по закону» и вообще — судьбу «Приватбанка» пусть решает суд.

Стоит отметить, что украинские законодательство вообще не предусматривает простую передачу активов из государственной собственности в частную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Данилюк подал в отставку 27 сентября. Ходят слухи, что теперь его отправят послом в США, однако есть информация о том, что против него готовится уголовное дело о коррупции.