Лондон, , 11:25 — REGNUM «Брексит 31 октября, но с соглашением. Такую позицию Джеффри Кокс, юридический консультант британского премьер-министра Бориса Джонсона, отстаивал в минувшую среду в Палате общин, когда был снова открыт парламент, — пишет испанское издание ABC. — Перед тем, как сделать это заявление, представитель премьер-министра подтвердил, что тот настаивает на уходе из Европейского союза 31 октября и по-прежнему отказывается просить у Брюсселя отсрочки».

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Для самого Джонсона поддержать изложенную Коксом позицию — все равно что сделать шаг назад в изначальной борьбе, суть которой сводилась к защите любыми средствами разрыва с ЕС 31 октября — вне зависимости от наличия соглашения. Возможность резкого ухода, способного повлечь за собой проблемы со снабжением и увеличить уровень преступности на улицах, спровоцировала членов парламента на восстание против категоричности премьер-министра — и в итоге им удалось продвинуть закон против «жесткого Брексита».

Под градом голосов, требующих его отставки, Джонсон вернулся в середине недели с сессии Генассамблеи ООН в Лондон, чтобы присутствовать при открытии парламента. Ранее Верховный суд Великобритании объявил «незаконной» организованную главой правительства приостановку заседаний и обвинил его во лжи королеве (последняя была вынуждена дать согласие на эту чрезвычайную меру). Джонсон воспринял поражение в суде как настоящую пощечину, отмечает ABC.