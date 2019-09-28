Пекин, , 10:24 — REGNUM Американское агентство Bloomberg проанализировало кадровые перестановки в Коммунистической партии Китая, которые осуществляются каждую пятилетку на съезде и проследило тенденцию, которая показывает, что члены высшего руководства КНР попадают на политический Олимп через руководство крупными городами и провинциями.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В Пекине завершился XIX съезд Коммунистической партии Китая. Съезд отобрал 204 человека для управления Китаем в течение следующих пяти лет.

Высшее руководство Китая — это Постоянный комитет Политбюро, в который входят от семи до девяти человек. Постоянный комитет собирается еженедельно, чтобы утвердить все основные решения в стране.

Затем следует расширенный состав Политбюро КПК, или Большое Политбюро. Сюда входят около 20 человек. Собираются они раз в месяц. Третий круг руководства Китая — Центральный комитет КПК, состоящий из более чем 200 членов. ЦК собирается не реже одного раза в год для ратификации широких политических изменений в стране.

Существующая на данный момент в Китае система преемственности власти и ротации элит была создана лидером реформистов Дэн Сяопином в 1992 году. С того момента можно проследить отчетливую тенденцию — места в Постоянном комитет Политбюро КПК получают те партийные функционеры, кто так или иначе занимал руководящие посты в регионах.

Особое место тут явно занимает Шанхай — финансовый центр Китая. Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин прошел путь от главы партийной организации в крупном городе, затем руководил партийными организациями в небольших провинциях, а затем стал главой партийной организации Шанхая.

Цзян Цзэминь, который руководил Китаем с 1993 по 2003 годы, также побывал на должности руководителя партийной организации в Шанхае перед тем как стать лидером страны, хотя ранее он занимался торговлей и энергетикой.

Ху Цзиньтао также был главой партийной организации ряда провинций.