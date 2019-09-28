Москва, , 10:26 — REGNUM Состоявшийся в 2018 году в России чемпионат мира по футболу стал лучшим примером народной дипломатии. Об этом 28 сентября заявил врио генерального консула Исламской республики Иран в Астрахани Мохтари Бехруз на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Термин общественная дипломатия, оставив позади традиционную дипломатии, регулирует и развивает общественное сознание стран мира. Важнейший его аспект — культурно-спортивные соревнования, в качестве примера можно привести чемпионат мира по футболу в России», — отметил Бехруз.

Другим аспектом народной дипломатии врио генконсула назвал сотрудничество в «менее чувствительных», чем военно-политические, областях. В качестве примера таковых Бехруз назвал научное и культурное взаимодействие.

«Сотрудничество по малочувствительным вопросам может перерасти в сотрудничества по чувствительным вопросам — военно-политической тематике двух стран. Установление побратимских связей на двустороннем и региональном уровне может стать уникальным фактом установления регионального диалога, что может привести к экономическому росту», — заявил представитель Ирана.

Также Бехруз выступил с инициативой создать секретариат городов-побратимов стран Прикаспийского региона. Этот инструмент, по мнению дипломата, должен повысить эффективность взаимодействия муниципалитетов государств данного региона.

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