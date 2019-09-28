Москва, , 09:39 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает закономерной отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

«Курт Волкер — истинный американец. И это сделало его миссию невозможной», — рассуждает Косачев в Facebook.

Сенатор предполагает, что Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее — он искренне верил в то, что отстаивал.

«Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина», — отметил он.

И в этом смысле Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне стало известно об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN сообщает об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера