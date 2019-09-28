Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что без должной поддержки со стороны США, Европейский союз мог бы подтолкнуть Украину к принятию неприемлемых компромиссов, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

«Даже если ЕС в целом предоставляет больше помощи Украине, американская поддержка действий Украины по утверждению собственной независимости также включает в себя жёсткую позицию по отношению к России», — отметил Бершидский.

По словам журналиста, антироссийская позиция Вашингтона усиливает позиции Зеленского на любых переговорах с Россией.

«США не участвуют в этих переговорах, этим занимаются Германия и Франция, но Зеленский опасается, что, если бы он остался без поддержки со стороны Вашингтона, европейские страны могли бы подтолкнуть его к принятию неприемлемых компромиссов», — говорится в статье.

Бершидский добавил, что Европейский союз занимает более мягкую позицию в отношении России, которая остаётся ключевым торговым партнёром ЕС.

Напомним, с 2014 года прямая помощь США Украине составила $2−3 млрд. В ЕС заявили, что Украина получила $16,42 млрд в виде грантов и займов. Американская помощь больше ориентирована на оборону, чем европейская. В ЕС больше беспокоятся о таких вещах, как государственное управление и верховенство закона.

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