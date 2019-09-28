Вашингтон, 28 сентября 2019, 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что без должной поддержки со стороны США, Европейский союз мог бы подтолкнуть Украину к принятию неприемлемых компромиссов, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
По словам журналиста, антироссийская позиция Вашингтона усиливает позиции Зеленского на любых переговорах с Россией.
Бершидский добавил, что Европейский союз занимает более мягкую позицию в отношении России, которая остаётся ключевым торговым партнёром ЕС.
Напомним, с 2014 года прямая помощь США Украине составила $2−3 млрд. В ЕС заявили, что Украина получила $16,42 млрд в виде грантов и займов. Американская помощь больше ориентирована на оборону, чем европейская. В ЕС больше беспокоятся о таких вещах, как государственное управление и верховенство закона.
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