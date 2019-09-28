Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Возможные кибератаки США против Ирана связаны с большими рисками и приведут к усилению процесса милитаризации киберпространства, заявил журналист Элиас Гролл в статье для издания The Foreign Policy.

«Риск носит двоякий характер. С одной стороны, огромная цифровая экономика США может столкнуться с атаками. С другой стороны, Вашингтон снизит порог использования кибероружия, подвергнув международную цифровую экономику новым типам угроз», — считает Гролл.

Вице-президент ИБ-компании Dragos Серджио Калтаджироне, который ранее занимал должность старшего аналитика по разведке в АНБ, заявил, что каждая новая кибератака приоткрывает ящик Пандоры ещё больше.

Напомним, в ночь на 14 сентября нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атаке, которая привела к резкому сокращению уровня добычи нефти. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.

В Саудовской Аравии и США заявили о возможной причастности Ирана к организации нападения. В Тегеране категорически отрицают какую-либо причастность к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что американская администрация санкционировала кибератаки против иранских компьютерных систем, которые использовались при организации захвата нефтяных танкеров в Персидском заливе.

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