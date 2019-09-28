Вашингтон, , 15:59 — REGNUM После каждой новой американской кибератаки у США будет оставаться всё меньше возможностей для проникновения в чужое киберпространство, заявил бывший хакер агентства по национальной безопасности США Джейк Уильямс в статье для издания The Foreign Policy.

В статье говорится о том, что перед каждой новой кибератакой США оказываются перед сложным выбором, поскольку атаке на цифровые системы противника обычно предшествует взлом этих систем, благодаря которым США могут получить важные разведданные, однако после удара по цифровым системам Вашингтон также потеряет возможность использовать их для получения разведданных.

«Вы не сможете остаться в той или иной сети после того, как атакуете её… Не похоже на то, что у нас есть тысяча крылатых киберракет», — заявил Уильямс.

Напомним, ранее сообщалось о том, что администрация президента США рассматривает возможность использования кибероружия против Ирана в ответ на недавнюю атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

В США считают, что за атакой на саудовские нефтяные объекты мог стоять Иран. Иран категорически отрицает причастность к обстрелу территории Саудовской Аравии.

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