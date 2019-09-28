Астрахань, , 09:11 — REGNUM В современных условиях «турбулентности» международных отношений поспособствовать диалогу стран и народов могут прямые контакты между муниципалитетами разных государств. Об этом 27 сентября заявил заместитель руководителя агентства «Россотрудничество» Михаил Брюханов на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы претерпеваем реформацию — фраза «будущее наступило вчера» — как никогда справедлива. Тот объём информации, который мы получили, вчера был кому-то известен. Трансформации, которые нас окружают, вынуждают нас принимать чёткие и своевременные решения. Турбулентность в политических и экономических отношениях не добавляет гармонии ни между народами, ни между государствами», — отметил представитель Россотрудничества.

В этой ситуации оказать помощь развитию между странами могут прямые контакты между муниципальными образованиями различных государств. Именно они способны наладить отношения и выстроить диалог между государствами с различными мировоззренческими позициями.

«Поиск ответов на вызовы современности лежит в парадигме международного муниципального сотрудничества. Именно эта сфера народной дипломатии делает возможным создание отношений на принципате равенства и взаимного уважения», — сказал Брюханов.

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