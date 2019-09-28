28 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

Мира Гасанова, , 08:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Баку проходят учения «Кавказский Орел — 2019»

В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, 23 сентября в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел — 2019», сообщила пресс-служба минобороны. В ходе учений выполняются задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания. В учениях, которые продлятся до первого октября, в качестве наблюдателей принимают участие пакистанские военнослужащие.

В Нью-Йорке прошли переговоры по Карабаху

В Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября прошла встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Армении Зохрабом Мнацаканяном, сообщила пресс-служба МИД. В ней также участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Эндрю Шофер и Стефан Висконти, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик. Министры обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта и оценили нынешнюю ситуацию в регионе затяжного противостояния. «На встрече в Нью-Йорке министры иностранных дел Азербайджана и Армении обменялись мнениями по поводу существующих переговоров с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны расширить свои усилия, чтобы принести мир в регион и уважение к международным нормам, принципам и предписаниям в регионе», — написала в своем аккаунте в Twitter глава пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева. Она также отметила, что встреча, организованная для определения настоящей ситуации на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в очередной раз прошла на фоне убийства азербайджанского военнослужащего. «Азербайджан сделает все, чтобы было проведено расследование и виновные были наказаны», — подчеркнула Абдуллаева. В свою очередь, сопредседатели МГ ОБСЕ, обсудив с Мнацаканяном и Мамедъяровым дополнительные меры по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров, призвали Армению и Азербайджан минимизировать риторику, которая подрывает или предопределяет итоги переговоров. Сопредседатели проинформировали обоих министров о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности в конфликте. Они отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление в связи с недавней гибелью людей. Сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время. Отметим, что это первая официальная реакция сопредседателей Минской группы ОБСЕ на заявления армянской стороны, озвученные в Ханкенди пятого августа текущего года, и в целом на схожие заявления.

Эрдоган с трибуны ООН призвал к деоккупации Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал неприемлемым тот факт, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы, передает Minval.az. Назвав неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха, Эрдоган отметил, что Южный Кавказ нужно исключить из списка проблемных регионов мира. Эрдоган подчеркнул, что, несмотря на принятые ООН резолюции, Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы всё еще находятся под армянской оккупацией.

В Баку прибыли эксперты НАТО

Военной академии Вооруженных сил в рамках программы расширения военного образования (DEEP) с участием экспертов НАТО проводится тренинг педагогических инструкторов, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана. Целью тренинга является оказание помощи совершенствованию педагогического потенциала специальных военно-учебных заведений путем подготовки ведущих педагогических инструкторов за счет кадровых ресурсов министерства. Участникам, успешно завершившим тренинг, который проходил до 27 сентября, вручены сертификаты.

В ОДКБ назвали Карабах и Грузию «основными» источниками угрозы безопасности

Неурегулированность карабахского конфликта делает его источником перманентной угрозы безопасности для государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в кавказском регионе. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает Sputnik. По словам Сидорова, сейчас политический процесс урегулирования активизировался, однако для полного прекращения огня многое предстоит сделать. «И пока этого не произойдет, карабахский конфликт остается основным источником угрозы региональной безопасности», — сказал Сидоров. Вторым источником угроз на Южном Кавказе генерал считает деятельность руководства Грузии, открыто позиционирующего страну как плацдарм противодействия России в регионе. Вашингтон и его союзники в свою очередь оказывают активное содействие Тбилиси, усовершенствуют военные инфраструктуры. Кроме того, американские военные корабли заходят в Черное море и проводят там учения. Как отметил Сидоров, под эгидой США и НАТО на территории Грузии периодически проводятся учения, сценарий и замысел которых сводится к противостоянию с Россией.

Франция отказывается от сотрудничества с карабахскими сепаратистами

Административный суд города Лион аннулировал соглашения о побратимстве между французскими городами Десин-Шарпье и Сент-Этьен с находящимися под оккупацией Армении административными единицами Ходжавендского района и города Шуша. «МИД Азербайджана приветствует решение административного суда города Лион об аннулировании незаконных «соглашений» между городом Десин-Шарпье (Франция) и административной единице на территории Ходжавендского района Азербайджана от 25 сентября 2017 года и городами Сент-Этьен и Шуша (Азербайджан) от 21 октября 2018 года», — отмечается в комментариях МИД Азербайджана. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что т.н. «документы» противоречат национальному законодательству Азербайджана и Франции, в частности, статье 73 французской Конституции, статьям Общего кодекса о территориальных единицах и положениям циркулярного документа, подписанного министрами Европы и иностранных дел. «Соответствующие суды Франции до сегодняшнего дня аннулировали 9 незаконных «соглашений», подписанных между французскими городами и т.н. «органами местного самоуправления» на оккупированных азербайджанских территориях, — отмечается в сообщении. — Азербайджан надеется на скорейшее аннулирование французскими судами и других незаконных «соглашений».

Азербайджан попал в топ-20 рейтинга Doing Business 2020

Азербайджан вошел в первую двадцатку стран-реформаторов рейтинга Doing Business 2020, составленного Всемирным банком, передает SalamNews. Эксперты банка заявляют, что в Азербайджане стало легче вести бизнес в четырех сферах: регистрация недвижимости, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, договорная дисциплина. «Процесс регистрации недвижимости был ускорен по итогам составления официальной карты и регистрации каждого частного участка земли в Баку, улучшения существующей документации и ускорения процедур в области недвижимости, — сказано в сообщении ВБ. — Защита миноритарных инвесторов была усилена, после того как ответственность за недобросовестные сделки между связанными сторонами была возложена на директоров». Проект «Ведение бизнеса» позволяет объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 190 странах, а также в отдельных городах на субнациональном и региональном уровнях. Его реализация которого началась в 2002 году, проект посвящен деятельности национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их деятельность на протяжении всего жизненного цикла.

SOCAR AQS объявили лидером Глобального договора ООН

SOCAR AQS была объявлена лидером Глобального договора ООН. Во время недельной встречи лидеров Глобального договора ООН в Нью-Йорке, SOCAR AQS была оценена как одна из наиболее активных компаний-участниц крупнейшей в мире корпоративной инициативы по обеспечению устойчивого развития, а также выбрана ведущим корпоративным интерпренером мира, сообщает Нaqqin.az. Для получения статуса лидера компания должна быть участником как минимум двух рабочих платформ с целью демонстрации соблюдения условий Глобального договора ООН в процессе определения и ведения управленческой деятельности в соответствии с Десятью принципами и Глобальными целями. Также, предприятие предоставляет или же берет на себя обязательство по предоставлению ежегодного отчета устойчивого развития о статусе внедрения Десяти принципов. SOCAR AQS продемонстрировала выполнение своих обязательств по Глобальному договору ООН, приняв участие на таких рабочих платформах как: «Цели в области устойчивого развития» и «Достойная работа в глобальных цепочках поставок». Каждая платформа Глобального договора призывает предприятия, локальные сети Глобального договора, ведущих специалистов, гражданское общество, правительства и партнеров ООН принять участие в решении сложных и взаимосвязаных проблем посредством инновационного подхода, направленного на достижение целей устойчивого развития. SOCAR AQS присоединилась к Глобальному договору ООН в ноябре 2018 года.

В Баку начинается отбор уличных музыкантов

В Баку начинается отбор лиц, желающих работать уличными музыкантами в Баку. Об этом рассказал Trend директор Бакинского информационно-туристического центра Руфат Багиров. По его словам, к ним уже обратилось уже порядка 15 потенциальных уличных музыкантов. Отбор продлится около недели. Музыкантов будет отбирать комиссия из представителей Государственного агентства по туризму, Главного управления культуры г. Баку, Исполнительной власти г. Баку, Управления Приморского национального бульвара, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». Багиров добавил, что с кандидатами, получившими положительное заключение, будет заключен договор: «Через неделю после завершения отбора они будут выступать на ул. Низами («Торговая»), в Ичеришехер и 20−25 местах на территории Бульвара. Прошедшие отбор не будут платить никаких пошлин, и все заработанное будет оставаться им». Директор центра добавил, что музыканты сами будут определять время своих выступлений. Они будут выступать в выбранных местах в течение трех месяцев и «через три месяца вновь могут обратиться в центр для продления срока договора».