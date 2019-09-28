Монреаль, Канада, , 05:37 — REGNUM Более полумиллиона человек, в основном молодых людей, 27 сентября приняли участие в климатическом митинге в Монреале, сообщает телеканал CBC.

Грета Тунберг (сс) ulricaloeb

Главное требование собравшихся: необходимы более решительные действия, чтобы спасти планету от последствий изменения климата.

Главным гостем и вдохновителем Монреальского митинга, как и других акций, прошедших в Канаде и некоторых других странах, стала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Отмечается, что именно молодые люди, студенты и школьники, которым было позволено в пятницу пропустить занятия, стали основной движущей силой протестов.

«Я думаю, что она [Грета Тунберг] произвела революцию в наших взглядах на собственную активность», — утверждает Паскаль Мориманно, 17-летний участник марша в одной из провинций Канады.

«Мне больно, потому что я жила на этой Земле так мало времени, и я не хочу так быстро заканчивать свою жизнь», — говорит 11-летняя Наля.

«Это движение было построено вокруг детей, борющихся за свое будущее. [Мы] также боремся за тех, кому повезло меньше, а также за тех, кто больше пострадает от изменения климата», — поясняет позицию молодежи Рой Бейтман, 13-летний участник марша в Торонто.

Подобные климатические акции, в которых приняли участие сотни тысяч граждан, 27 сентября прошли по всей Канаде. Общественные группы, стоящие за ними, требуют в том числе отказаться от любых новых нефтегазовых проектов и сократить выбросы к 2030 году до ¼ от уровня выбросов в 2005 года.

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Марши состоялись в пятницу в десятках стран мира, в том числе в Индии, Нидерландах и Италии. По словам Греты Тунберг, 60 тыс. человек приняли участие в протестах в Швеции, а в Новой Зеландии число участников достигло 300 тыс. человек, что составляет более трех процентов от всего населения страны.

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