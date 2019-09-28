Нью-Йорк, США, 28 сентября 2019, 05:13 — REGNUM О теме переговоров с властями Ирака будет объявлено позже, когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетит в эту страну, сообщил он журналистам на Генассамблее ООН.
Отвечая на вопрос о целях будущего визита в Ирак, Лавров сказал:
Российский министр оценил отношения Москвы и Багдада как «очень хорошие»: и в экономике, и в сфере помощи Ираку по укреплению его сил безопасности в контексте борьбы с терроризмом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине текущего месяца стало известно, что Лавров поедет в Ирак с визитом во вторую неделю октября.
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