Нью-Йорк, США, , 05:13 — REGNUM О теме переговоров с властями Ирака будет объявлено позже, когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров прилетит в эту страну, сообщил он журналистам на Генассамблее ООН.

Отвечая на вопрос о целях будущего визита в Ирак, Лавров сказал:

«Что касается визита в Ирак в целом, я начинаю брать пример с наших американских друзей: они обычно визиты в Ирак не объявляют, а когда уже прилетели, тогда всё там и рассказывают. Поэтому давайте дождёмся».

Российский министр оценил отношения Москвы и Багдада как «очень хорошие»: и в экономике, и в сфере помощи Ираку по укреплению его сил безопасности в контексте борьбы с терроризмом.

«Мы будем готовы обсуждать то, что будет в интересах иракской стороны, с учётом того, насколько наши компании, в том числе нефтяные, будут видеть для себя выгоду в проектах, которые могут рассматриваться», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине текущего месяца стало известно, что Лавров поедет в Ирак с визитом во вторую неделю октября.

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