Нью-Йорк, США, , 04:54 — REGNUM Фотографию вереницы делегатов из разных стран, выстроившейся к Сергею Лаврову после его выступления в ООН, опубликовала 28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — отметила Захарова.

https://www.facebook.com/photo.php

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров 27 сентября выступил на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН. Его речь была посвящена широкому кругу вопросов международной повестки и касающихся ООН проблем.

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