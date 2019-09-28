Нью-Йорк, США, 28 сентября 2019, 04:40 — REGNUM Политика Соединённых Штатов на Балканах ведёт к подрыву достигнутого в урегулировании проблемы Косово, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблеи ООН.
Напомним, США выступают на стороне Косово как якобы независимого от Сербии государства. От агрессивных многолетних претензий Приштины на собственную государственность, которой покровительствует Вашингтон, страдает не только Сербия, но и её соседи.
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