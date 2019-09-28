Каракас, , 03:57 — REGNUM Два самолета с российскими военно-техническими специалистами прибыли в Венесуэлу, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось в соцсети Twitter.

Николас Мадуро Agencia de Noticias ANDES

«Самолеты с военно-техническими специалистами приземлились несколько дней назад. Те специалисты, что прилетели в начале года, уже уехали, прибыла новая команда», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения США в адрес России по поводу присутствия в Венесуэле российских военно-технических специалистов. По ее словам, присутствие российских специалистов не меняет региональный баланс сил.

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