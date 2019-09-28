Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, предложенную членами Республиканской партии.

По результатам голосования 222 конгрессмена-демократа высказались против резолюции, за резолюцию проголосовали 184 республиканца. Таким образом голоса в палате представителей строго разделились по партийной принадлежности конгрессменов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Поводом послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на украинского коллегу.

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