Москва, 28 сентября 2019, 03:18 — REGNUM Законопроект Минфина «О гарантированном пенсионном продукте» вводить рано, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передают «Вести».
Спикер Совфеда отметила, что в других странах успешно работает система «увеличения пенсии за счёт личных накоплений», а вот в России её вводить рано. К сказанному Матвиенко добавила:
Читайте также: Проект закона о гарантированном пенсионном продукте не поступил в Минтруд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский Минфин в начале сентября предложил законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений.
Если он будет принят, в России будет создана государственная система гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан. Люди смогут увеличить размер своей пенсии путём добровольных взносов.
Читайте ранее в этом сюжете: Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений