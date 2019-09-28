Москва, , 03:18 — REGNUM Законопроект Минфина «О гарантированном пенсионном продукте» вводить рано, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передают «Вести».

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

Спикер Совфеда отметила, что в других странах успешно работает система «увеличения пенсии за счёт личных накоплений», а вот в России её вводить рано. К сказанному Матвиенко добавила:

«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский Минфин в начале сентября предложил законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений.

Если он будет принят, в России будет создана государственная система гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан. Люди смогут увеличить размер своей пенсии путём добровольных взносов.

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