Москва, 28 сентября 2019, 02:56 — REGNUM Заявление бывшего грузинского президента Михаил Саакашвили о планах российского руководства восстановить СССР к 2024 году не имеет ничего общего с реальностью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Песков, комментируя популистское заявление Саакашвили, заявил, что у Москвы «нет таких планов».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили призвал соотечественников противостоять планам Москвы присоединить Грузию, поскольку президент РФ Владимир Путин якобы собирается восстановить Советский Союз.
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