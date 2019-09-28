Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, 28 сентября сообщает телекомпания CNN.

Также телеканалом сообщается о намерении глав 3-х комитетов Конгресса США — по иностранным делам, по разведке, по надзору и реформам — добиться смещения пяти должностных лиц Госдепартамента, которые были упомянуты в связи с расследованием скандала вокруг телефонных переговоров между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

А именно — посла Мари Йованович, спецпредставителя Курта Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Ульриха Брехбула и посла США при Евросоюзе Гордона Сонланда.

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