Нью-Йорк, США, , 02:32 — REGNUM Неконструктивную политику антироссийских санкций пора заменить на равноправный диалог, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с американским коллегой Майком Помпео.

На встрече 27 сентября на Генассамблее ООН Лавров заявил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном «в самых разных областях».

Попытки же давить на Россию санкциями бессмысленны. Если бы не такая политика Штатов, многое можно было бы сделать для мирового сообщества, но пока действия Запада «расшатывают глобальную безопасность».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров, выступая в ООН, заявил, что США и другие «ведущие западные страны» действуют только в собственных интересах, пренебрегая международным правом.

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