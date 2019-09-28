Багдад, , 02:13 — REGNUM Ирак откроет пограничный переход Эль-Каим, находящийся на границе с Сирией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение иракского государственного новостного агентства.

По словам премьер-министра Ирака Абделя Абдула-Махди, иракские власти согласились открыть пограничный переход. Отмечается, что в настоящее время переход уже подготовлен для приема туристов и грузов. Предполагается, что переход Эль-Каим начнет функционировать уже 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года войска Ирака освободили город Эль-Каим на границе с Сирией от террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Освобождение города позволила иракским властям вернуть контроль над пограничным переходом в Сирию.

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