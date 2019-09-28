Нью-Йорк, США, , 02:02 — REGNUM Ведущие страны Запада буквально атакуют международное право, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблеи ООН.

Выступление Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Mid.ru

Выступая в ООН, российский министр подчеркнул, что эти государства не хотят мириться с полицентричностью мира и стараются отвоевать утрачиваемые «привилегированные позиции». При этом исповедуется принцип «мы — либералы, нам можно всё».

«В этих своих устремлениях Запад все реже вспоминает про международное право, все чаще и все навязчивее рассуждает о «порядке, основанном на правилах», — сказал Лавров.

При этом США пытаются «ревизовать переставшие устраивать Запад нормы международного права, подменить их «правилами», приспособленными под свои корыстные схемы». Согласно этим «правилам», легитимными оказываются только действия Запада.

«Атаки на международное право приобретают опасные масштабы», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 27 сентября выступил на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН. Он заявил в своём выступлении, что в мире «разрыв между богатыми и бедными» — это один из вызовов, которые стоят перед миром:

«Справляться с вызовами от года к году всё сложнее» — Лавров в ООН

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