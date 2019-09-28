Нью-Йорк, США, 28 сентября 2019, 01:33 — REGNUM Нарастание международных конфликтов вызвано внешней политикой Соединённых Штатов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблеи ООН.
В преддверии 75-летия Организации Объединенных Наций Лавров в ходе общеполитической дискуссии на Генассамблее заявил, что хотя третью мировую войну и удалось предотвратить благодаря ООН, «конфликтов и вражды на планете не убавилось».
Перечисляя новые вызовы, которые встают перед странами по всему миру, российский министр назвал «растущий разрыв между богатыми и бедными», а также нелегальную миграцию, незаконную наркоторговлю и международный терроризм. Лавров констатировал:
По его словам, страны Запада не могут признать, что их «доминирование в мировых делах тает»:
«Длившееся веками доминирование Запада стремительно тает» — Лавров
Читайте ранее в этом сюжете: «Справляться с вызовами от года к году всё сложнее» — Лавров в ООН