Порт-о-Пренс, , 01:14 — REGNUM Полиция Гаити применила слезоточивый газ против протестующих в столице Порт-о-Пренсе, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что жители города протестовали против перебоев с поставками продуктов питания и топлива, а также выступали против сильной инфляции и лживых обвинений, выдвинутых ранее против государственных чиновников. По данным агентства, в разгоне демонстрации принимали участие и специальные подразделения гаитянской полиции.

Протесты переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие разграбили несколько магазинов, аптек и банкоматов, а также подожгли несколько зданий. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы восстановить порядок. Представители правоохранительных органов также отметили, что в период с 16 по 25 сентября в ходе демонстраций было убито четыре человека.

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