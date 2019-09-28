Москва, 28 сентября 2019, 01:11 — REGNUM Заявление бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили о планах Владимира Путина восстановить Советский Союз в течение пяти лет абсурдно, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили заявил 27 сентября о планах российского президента Владимира Путина присоединить Белоруссию, Молдавию, Армению, Грузию и «основную часть Украины, кроме западной», к России и таким образом воссоздать СССР.
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