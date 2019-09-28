Берлин, , 01:00 — REGNUM Несогласие с обвинениями России в адрес Deutsche Welle выразил журналистам Райнер Бройль, представитель германского МИД.

Аппаратно-студийный комплекс радиодома DW в Бонне Qualle

Комментируя заявление российской стороны о том, что немецкий телерадиохолдинг может быть признан иноагентом и лишиться аккредитации в России, Бройль выразил поддержку Deutsche Welle, аргументируя свою позицию «свободой слова».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Deutsche Welle может лишиться аккредитации в России за публикацию, которой она нарушила несколько пунктов российского законодательства, в том числе о призыве к экстремистским действиям.

Публикация издания в Twitter касалась недавних митингов и беспорядков в Москве. В немецкой компании заявили, что её обвиняют напрасно и что журналисты ничего не нарушили.

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